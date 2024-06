Xavi: "Het was Abidal die ons juist moed insprak"

Eerder op woensdag maakte FC Barcelona melding op haar officiële website dat Eric Abidal donderdag aan zijn lever zal worden geopereerd, nadat er eerder een tumor werd geconstateerd bij de 31-jarige Fransman. Abidal bracht dezelfde dag nog een bezoek aan zijn teamgenoten.

"Het was het ergste moment dat ik ooit heb meegemaakt in de kleedkamer", zo valt een reactie van Xavi over het bezoek van zijn teamgenoot te lezen op Sporza. "Dit is een zware klap, maar het maakt de groep sterker."

De Spaanse middenvelder heeft veel bewondering voor de manier waarop Abidal omgaat met de zware tegenslag. "Eric is mentaal heel sterk. Hij is een voorbeeld voor al zijn ploegmaats. We wilden hem steunen, maar het was integendeel Eric die ons moed insprak. Dat siert hem enorm."

Het is vrijwel uitgesloten dat de mandekker dit seizoen nog in actie zal komen.