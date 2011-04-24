Live voetbal 1

Rangers en Celtic gelijk in doelpuntloze Old Firm

Koen Freriks
24 april 2011, 15:35   Bijgewerkt: 16:02

Glasgow Rangers en Celtic hebben zondag het publiek niet weten te vermaken. De twee titelconcurrenten kwamen beiden niet tot scoren. Celtic-spits Georgios Samaras miste een strafschop, maar Rangers schiet weinig op met het punt.

De kraker stond zoals altijd weer bol van de inzet en strijd, maar van een hoog niveau was de wedstrijd niet. Toch maakten beide partijen weinig fouten, waardoor er in de eerste helft weinig kansen waren. Na rust was Kyle Lafferty namens Celtic dicht bij de openingstreffer, maar hij knikte een voorzet van de jonge Gregg Wylde net naast. Ook Daniel Majstorovic was even later met een kopbal dicht bij. 

Samaras kreeg in de slotfase de ideale kans om Celtic alsnog aan een overwinning te helpen. De Griekse spits miste echter vanaf elf meter. Rangers heeft één punt achterstand op Celtic, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Rangers - Celtic

Glasgow Rangers
0 - 0
Celtic
Gespeeld op 24 apr. 2011
Competitie: Premiership
Seizoen: 2010/2011

