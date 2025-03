Quincy kondigt afscheid aan bij Malaga

Quincy Owusu Abeyie vertrekt bij Malaga. Via Twitter maakte de aanvaller, die al een week niet getraind heeft, bekend dat hij de Spaanse club gaat verlaten."Ik zal de fans van Malaga en mijn teamgenoten nooit vergeten. Ik heb hier een mooie tijd gehad", schrijft hij in het Engels op zijn twitterpagina, gevolgd door een 'Vamosssss'.

Malaga huurde Quincy dit seizoen van Al-Sadd, een ploeg uit Qatar. Hij begon goed en speelde in totaal 25 wedstrijden voor de Spaanse club, maar de laatste maanden kwam hij nog maar sporadisch in actie en de laatste dagen weigerde hij zelfs te trainen. Niet zonder reden, twittert hij. Wat de reden is, laat hij in het midden.

Quincy is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Via onder meer Arsenal, Spartak Moskou, Celta de Vigo en Birmingham City kwam de Ghanees bij Al-Sadd terecht.