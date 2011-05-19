Vd Brom zet Buijs en Rankovic uit selectie

Trainer John van den Brom van ADO Den Haag heeft voor de play-off tegen Roda JC Danny Buijs en Aleksandr Rankovic uit de selectie gezet. Hij is ontevreden over de instelling van beide spelers, liet hij donderdag weten bij Eredivisie Live.

"Je kunt niet zeggen dat hij zijn best niet doet", zei de coach vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Roda JC over Buijs. "Maar ik vind dat je te allen tijde normaal moet doen. Dat heeft hij woensdag niet gedaan. Ik heb alleen spelers nodig die er 'zijn' vanaf het moment dat de laatste training voor de wedstrijd begint. Dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, dan blijf je maar thuis. Datzelfde geldt voor Rankovic."