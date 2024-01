Almere in wachtkamer na faillissement RBC

De één zijn dood, is de ander zijn brood. En dus hoopt Almere City FC vurig op het plekje in de Jupiler League dat vrijkomt door het faillissement van RBC Roosendaal. Maar of Almere daarvoor in aanmerking komt, is niet duidelijk.

In de reglementen van de KNVB staat niet duidelijk wat er moet gebeuren als een ploeg na afloop van het seizoen zijn licentie verliest. Als dat inderdaad gebeurt met RBC, moet het bestuur betaald voetbal van de KNVB zich daarom over de zaak buigen en een beslissing nemen. Dat kan echter nog wel even duren, want de rechter moet eerst het faillissement over RBC nog uitspreken. Dat gebeurt waarschijnlijk begin volgende week. Daarna hebben de betrokken partijen acht dagen om beroep aan te tekenen. Pas als die termijn versterken is, verliest RBC definitief zijn licentie.

Almere City degradeerde dit seizoen van de Jupiler League naar de Topklasse.