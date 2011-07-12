UEFA maakt procedure WK-loting bekend

De Europese kwalificatiecyclus voor het WK 2014 in Brazilië gaat op 7 september 2012 van start met acht groepen van zes landen en één van vijf, zo meldt de UEFA. Hoe de poules eruit komen te zien, wordt later deze maand, op zaterdag 30 juli (20u Nederlandse tijd), bekend. Dan vindt in Rio de Janeiro de loting plaats.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De acht beste nummers twee kwalificeren zich de voor play-offs, waarin nog eens vier tickets voor de mondiale titelstrijd te verdelen zijn.

Bij de loting staan zes potten. De negen beste landen van Europa zitten in pot 1, de volgende negen in pot 2 enzovoorts. De zesde bokaal telt slechts acht landen, op papier de minst sterke ploegen. In elke poule speelt één land van elke pot, behalve in groep I. Deze bestaat uit vijf landen, en heeft dus geen team uit pot zes.