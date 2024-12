Schaars zet artikel recht: "Oranje altijd eervol"

Stijn Schaars is niet blij met een vandaag verschenen artikel in Voetbal International, waarin in de indruk wordt gewekt dat hij geen trek meer heeft in een bijrol bij Oranje. De middenvelder moest de afgelopen twee interlands op de tribune plaatsnemen en hoewel hij daar uiteraard van baalt, wil hij de boel niet 'op scherp zetten'.

In het betreffende artikel wordt de indruk gewekt dat Schaars, door zijn plek op de tribune tegen San Marino en Finland, is gaan twijfelen over zijn toekomst bij Oranje. Onzin, benadrukt hij op de website van Sport Promotion, dat zijn belangen behartigt. "Ik vond en zal het altijd een eer vinden om geselecteerd te worden voor Oranje. Onder welke omstandigheden dan ook, laat dat helder zijn. Je behoort daarmee toch tot het keurkorps van de Nederlandse spelers. Dat heb ik ook duidelijk gezegd tegen de journalist, maar het is niet voldoende naar voren gekomen. Nu wordt de indruk gewekt dat ik de boel op scherp zet. En dat is complete onzin", stelt hij.

"Ik heb alleen duidelijk willen maken dat ik meer zou willen dan alleen een tribuneplaats. Dat lijkt me een gezonde instelling, toch? Ik ken de situatie op het middenveld bij Oranje. Dat druipt van de kwaliteit en loopt over van de vele mogelijkheden die de bondscoach tot zijn beschikking heeft. Het zou niet van realiteitszin getuigen als ik nu ineens een basisplek ga eisen. Maar dat ik meer zou willen, is niet zo vreemd voor een sporter. Geen enkele voetballer zal zeggen dat hij het op de tribune naar zijn zin heeft gehad", aldus de middenvelder van Sporting.

Schaars behoort tot de voorlopige selectie voor de komende interlands tegen Moldavië en Zweden. Komende vrijdag wordt de definitieve selectie bekend.