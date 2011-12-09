Olic wil weg: "Wolfsburg is een optie"

Ivica Olic wil zo snel mogelijk weg bij Bayern München. De Kroatische spits komt dit seizoen niet voor in de plannen van coach Jupp Heynckes. Afgelopen woensdag in de Champions League tegen Manchester City, toen de vaste wisselspelers een kans kregen, stond hij pas voor het eerst sinds september weer eens in de basis.

De 32-jarige Olic maakte er in Kicker geen geheim van dat hij weg wil. "Ik ben geen jonge speler meer. Ik heb nog twee of drie seizoenen te gaan en wil die tijd niet op de bank doorbrengen. Als de situatie zo blijft, vertrek ik uiterlijk na dit seizoen bij Bayern."

"Ik ben niet gelukkig, dit is een zware periode in mijn carrière", vervolgt de spits, die onder meer in de belangstelling staat van VfL Wolfsburg. Die club zou hem al in de winter aan de selectie willen toevoegen. "Wolfsburg is een optie", geeft hij toe.

Enkele seizoenen geleden was Olic nog een vaste waarde bij Bayern. Mede dankzij hem bereikte Bayern in 2010, met Louis van Gaal, de Champions League-finale.