Hiddink trapt bij Anzhi af met overwinning

5 maart 2012, 18:58
Koen Freriks

Guus Hiddink heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Anzhi Makhachkala met winst afgesloten. De Nederlandse coach zag zijn team vol miljonairs een knappe uitzege boeken bij Dinamo Moskou (0-1). Jucilei bezorgde Anzhi met zijn doelpunt een sterk begin aan de tweede seizoenshelft.

De komende tijd strijden de acht beste teams uit Ruslandom in play-offs om de titel. Het ambitieuze Anzhi, speeltje van de de Dagestaanse president Magomedsalam Magomedo, staat zevende, maar wil veel hoger eindigen. Onder Hiddink zette de ploeg een eerste stap in de goede richting. Jucilei was in de 69ste minuut uit een klutssituatie trefzeker.

Overigens heeft Hiddink een wonder nodig om met Anzhi kampioen te worden. Koploper Zenit St. Petersburg heeft liefst elf punten voorsprong.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Dinamo M - Anzhi

Dinamo Moskou
0 - 1
Anzhi
Gespeeld op 5 mrt. 2012
Competitie: Premier League
Seizoen: 2011/2012

G. Hiddink

Functie: Coach
Leeftijd: 79 jaar (8 nov. 1946)

