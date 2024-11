Sparta moet play-offs in zonder Van Huizen

Sparta moet zonder proberen om promotie af te dwingen naar de Eredivisie. De 21-jarige rechtsback, afgelopen winter overgekomen van AZ, heeft een operatie aan zijn kuit ondergaan en kan dit seizoen niet meer in actie komen.

Sinds zijn komst, half januari, speelde Van Huizen twaalf wedstrijden voor Sparta. De ploeg uit Rotterdam staat momenteel op de tweede plaats in de Jupiler League. Als de stand zo blijft, is Willem II de eerste tegenstander van Sparta in de play-offs.

Sparta sluit de reguliere competitie vrijdag af met een uitwedstrijd tegen Emmen.