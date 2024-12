Blanc: "Moeten tevreden zijn met dit punt"

Laurent Blanc zag zijn Frankrijk maandag het EK beginnen met een 1-1 gelijkspel tegen rivaal Engeland. De Franse bondscoach koesterde het punt, ook al was zijn team de betere ploeg.

"We moeten tevreden zijn met dit punt”, citeert Sporza Blanc. “We zijn te voorzichtig aan de wedstrijd begonnen en moesten een beetje wijken door de Engelse druk. Paradoxaal genoeg hadden we een tegendoelpunt nodig om helemaal in het duel te komen. In de tweede helft waren er niet veel kansen meer. Ik denk dat beide teams tevreden zijn met dit punt. Het is niet slecht als je je eerste wedstrijd niet verliest."