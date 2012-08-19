Live voetbal 5

‘Nederlands’ Sporting en FC Porto morsen

0 reacties
Rahied
19 augustus 2012, 23:24   Bijgewerkt: 23:30

Het Nederlands getinte Sporting Lissabon heeft zijn eerste wedstrijd in de Liga ZON Sagres niet kunnen winnen. De groen-witten bleven zondag op 0-0 steken bij Vitoria de Guimaraes. Khalid Boulahrouz en Ricky van Wolfswinkel (foto) startten in de basis bij Sporting. Zakaria Labyad viel na rust in, Stijn Schaars bleef op de bank.

Dit resultaat betekent dat de Portugese topclubs na de eerste speeldag op gelijke hoogte staan. Eerder op de avond sloot landskampioen FC Porto bij Gil Vicente eveneens af op 0-0. Benfica en Sporting Braga hielden elkaar zaterdag al op 2-2.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Farioli Porto

Verrassende aanwinst voor Farioli: Thiago Silva (41) naar FC Porto

  • za 20 december, 16:20
  • 20 dec. 16:20
Luuk de Jong van FC Porto

Drama voor Luuk de Jong: spits loopt scheur in voorste kruisband op

  • do 4 december, 13:56
  • 4 dec. 13:56
FC Porto-trainer Francesco Farioli

'Farioli meldt zich in Utrecht voor smaakmaker El Karouani'

  • di 25 november, 09:16
  • 25 nov. 09:16
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Primeira Liga 2025/2026

Primeira Liga
GS
DS
PT
2
Sporting
15
34
38
3
Benfica
15
23
35
4
Gil Vicente
15
10
26
5
Braga
15
13
25
6
Famalicão
15
8
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel