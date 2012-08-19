‘Nederlands’ Sporting en FC Porto morsen

Het Nederlands getinte Sporting Lissabon heeft zijn eerste wedstrijd in de Liga ZON Sagres niet kunnen winnen. De groen-witten bleven zondag op 0-0 steken bij Vitoria de Guimaraes. Khalid Boulahrouz en Ricky van Wolfswinkel (foto) startten in de basis bij Sporting. Zakaria Labyad viel na rust in, Stijn Schaars bleef op de bank.

Dit resultaat betekent dat de Portugese topclubs na de eerste speeldag op gelijke hoogte staan. Eerder op de avond sloot landskampioen FC Porto bij Gil Vicente eveneens af op 0-0. Benfica en Sporting Braga hielden elkaar zaterdag al op 2-2.