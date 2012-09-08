Ierse international biedt excuses aan na tweet

Voetballers en Twitter, het blijft soms een combinatie die voor problemen zorgt. James McClean is de volgende speler die zich in de nesten gewerkt heeft met een emotionele tweet. Hij luchtte zijn hart nadat hij vrijdagavond niet in mocht vallen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan, die Ierland ternauwernood met 1-2 won.

"Delighted as a fan we got the the win.. Personal level #fuming #f****njoke #embarrassing", luidde de tekst van het twitterbericht dat McClean kort na afloop van het duel de wereld in stuurde. Vrij vertaald: als fan was hij blij met de overwinning, maar persoonlijk was hij woedend en vond hij het een 'fucking joke' dat niet mocht invallen.

McClean verwijderde de tweet na een kwartier, maar tegen die tijd was het bericht natuurlijk al lang opgepikt door Engelse media. En dus moest de 23-jarige speler van Sunderland vandaag publiekelijk door het stof. "Ik bied mijn excuses aan voor mijn tweet van gisteren. Het was stom en respectloos. Ik heb mijn frustraties de vrije loop gelaten, al is dat natuurlijk geen excuus", zegt hij, weer via de sociale netwerksite.