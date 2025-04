Bayern München hoeft Arjen Robben waarschijnlijk niet lang te missen. De aanvaller haakte dinsdag vanwege liesklachten af voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in en tegen Hongarije (4-1 winst), maar het lijkt niet ernstig.

Bayern-clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt heeft onderzoek verricht en daarbij is een verharding in de liesstreek van Robben geconstateerd. Of hij komend weekend mee kan spelen in het competitieduel tegen FSV Mainz 05 is nog niet bekend.