Meireles wellicht ploeggenoot Kuyt bij ‘Fener’

Raul Meireles kan zijn loopbaan vervolgen in Turkije. Fenerbahçe is in gesprek met Chelsea over een late zomertransfer van de Portugese middenvelder (29). De ploeg van Dirk Kuyt is op zoek naar versterking voor de middenlinie, na het vertrek van Emre Belözoglu naar Atletico Madrid.

In de meeste landen was vrijdag 31 augustus de laatste dag waarop de transfermarkt open was. Turkse clubs hebben echter nog tot en met komende woensdag de tijd om zich te versterken, aangezien de transfermarkt voor hen een paar dagen later werd geopend. Voor Engeland is de markt wel al gesloten. Chelsea zal dus tot de winter moeten wachten met het halen van een eventuele vervanger.

Meireles heeft nog een driejarig contract bij Chelsea. The Blues namen hem in de zomer van 2011 voor 13,5 miljoen euro over van Liverpool. Eerder was de Portugees international in zijn geboorteland actief voor Boavista en FC Porto.