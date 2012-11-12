Ook Rooney meldt zich af voor duel Engeland

Engeland moet het in de oefenwedstrijd tegen Zweden, woensdag, stellen zonder Wayne Rooney. De spits van Manchester United heeft zich afgemeld bij bondscoach Roy Hodgson. Hij liep zaterdag tegen Aston Villa (2-3) een blessure op.

Rooney is de zoveelste speler die afhaakt bij Engeland. Eerder kon Hodgson ook een streep zetten door de namen van Theo Walcott, Jonjo Shelvey, Kyle Walker en Aaron Lennon. Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Carl Jenkinson (Arsenal) zijn opgeroepen als vervangers. Beide spelers kunnen tegen Zweden hun debuut maken.