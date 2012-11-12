Live voetbal

Ook Rooney meldt zich af voor duel Engeland

12 november 2012, 08:17   Bijgewerkt: 10:20
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

Engeland moet het in de oefenwedstrijd tegen Zweden, woensdag, stellen zonder Wayne Rooney. De spits van Manchester United heeft zich afgemeld bij bondscoach Roy Hodgson. Hij liep zaterdag tegen Aston Villa (2-3) een blessure op.

Rooney is de zoveelste speler die afhaakt bij Engeland. Eerder kon Hodgson ook een streep zetten door de namen van Theo Walcott, Jonjo Shelvey, Kyle Walker en Aaron Lennon. Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Carl Jenkinson (Arsenal) zijn opgeroepen als vervangers. Beide spelers kunnen tegen Zweden hun debuut maken.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wayne Rooney

Wayne Rooney
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (24 okt. 1985)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws