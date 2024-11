Djuricic hecht niet veel waarde aan 'Mister Foppe'

haalt zijn schouders op over de kritiek die Foppe de Haan onlangs op hem uitte. De Haan stelde in Sp!ts dat Djuricic door zijn spel 'de meeste ellende veroorzaakt' bij SC Heerenveen. "Hij voetbalt als een jongetje op een schoolplein door twee, drie of zelfs vier man te passeren om vervolgens de bal te verliezen", zei hij.

Van die forse kritiek ligt Djuricic niet wakker. "Hij heeft een hart voor de club en is volgens mij een soort adviseur", zegt hij in NUsport over 'Mister Foppe', zoals hij hem noemt. "Maar hij kan beter direct naar mij toe komen en zeggen: 'Filip, misschien kun je dit of dat veranderen'. Dat heb ik echter nooit persoonlijk van hem gehoord."

"Het maakt me echt niet uit, iedereen mag kritiek geven en heeft z’n eigen mening. Hij is een legende bij deze club voor wie ik respect heb, zoals ik iedereen respecteer. Het is voor mij echter hetzelfde als een fan op de tribune die zegt dat ik slecht speel. Ik hecht niet veel waarde aan zijn visie", sneert hij richting het Friese clubicoon.

Djuricic heeft, ondanks de slechte resultaten van de laatste weken, vertrouwen in zichzelf en de ploeg. "Op dit moment voelt het wel een beetje alsof alles mijn fout is, maar daar heb ik geen probleem mee. Ik maak me pas zorgen als de mensen die echt van me houden kritiek op me hebben. Tegen Roda scoorde ik, had ik een assist en een aantal goede acties. Ik geloof er in dat het steeds beter zal gaan", stelt hij.