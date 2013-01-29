Live voetbal

Tevreden Verbeek: "Doel is om beker te winnen"

0 reacties
Roland
29 januari 2013, 22:57   Bijgewerkt: 23:53

Je zou het bijna vergeten door het wangedrag van een deel van de FC Den Bosch-aanhang, maar AZ plaatste zich dinsdag voor de halve finale van de KNVB Beker. Het won, tot grote tevredenheid van trainer Gertjan Verbeek, met 0-5 in Den Bosch.

"Wij hebben door de mindere resultaten in de competitie onszelf als doelstelling gesteld om de beker te winnen", zegt Verbeek op de website van zijn ploeg. "Ik vond dat mijn ploeg vandaag daarom zeer gebrand begon. Dan moet je ook het geluk hebben om snel te scoren. Na de openingsfase verdedigden we heel agressief vooruit, waardoor we veel balbezit hadden. Af en toe zag ik prima aanvallen."

"Met elf tegen elf bouwden we een veilige voorsprong op. We waren heel oppermachtig, vooral toen we in overtal kwamen te staan." Toen het duel na rust enige tijd stilgelegd werd wegens het aanhoudende wangedrag van het Bossche publiek, was van een wedstrijd geen sprake meer. "Na de staking waren we de focus kwijt en heb ik ons slechtste voetbal van de avond gezien. Dat kan ik mijn spelers echter niet kwalijk nemen. We hebben vandaag gedaan wat we moesten doen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vahle en Meerdink

Mexx Meerdink even in zak en as na blessure bij Oranje: 'Alles gegeten wat niet mag'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
AZ-middenvelder Kees Smit in het shirt van Jong Oranje

Van Hanegem weet het zeker: 'Kees Smit wordt beter dan Frenkie de Jong'

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Wouter Goes AZ Bratislava

Wouter Goes weer in opspraak: Sandro Cruz krijgt rood na duel met AZ'er

  • do 23 oktober, 22:48
  • 23 okt. 22:48
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Den Bosch - AZ

FC Den Bosch
0 - 5
AZ
Gespeeld op 29 jan. 2013
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2012/2013

Meer info

G. Verbeek

G. Verbeek
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (1 aug. 1962)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel