Tevreden Verbeek: "Doel is om beker te winnen"

Je zou het bijna vergeten door het wangedrag van een deel van de FC Den Bosch-aanhang, maar AZ plaatste zich dinsdag voor de halve finale van de KNVB Beker. Het won, tot grote tevredenheid van trainer Gertjan Verbeek, met 0-5 in Den Bosch.

"Wij hebben door de mindere resultaten in de competitie onszelf als doelstelling gesteld om de beker te winnen", zegt Verbeek op de website van zijn ploeg. "Ik vond dat mijn ploeg vandaag daarom zeer gebrand begon. Dan moet je ook het geluk hebben om snel te scoren. Na de openingsfase verdedigden we heel agressief vooruit, waardoor we veel balbezit hadden. Af en toe zag ik prima aanvallen."

"Met elf tegen elf bouwden we een veilige voorsprong op. We waren heel oppermachtig, vooral toen we in overtal kwamen te staan." Toen het duel na rust enige tijd stilgelegd werd wegens het aanhoudende wangedrag van het Bossche publiek, was van een wedstrijd geen sprake meer. "Na de staking waren we de focus kwijt en heb ik ons slechtste voetbal van de avond gezien. Dat kan ik mijn spelers echter niet kwalijk nemen. We hebben vandaag gedaan wat we moesten doen."