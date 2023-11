Wijnaldum looft PSV-publiek: "Krijg je boost van"

De ene PSV-speler balde na het laatste fluitsignaal twee vuisten en schreeuwde het uit, een ander ging uitgeput op het veld liggen. Weer twee anderen sprongen uit pure vreugde bij elkaar in de armen. De overwinning die de club zaterdag boekte op FC Utrecht (2-1) was een hele belangrijke, bleek uit alles. Het was er één op karakter.

"We hebben allemaal keihard gevochten", verklaart , de maker van het winnende doelpunt, tegen FCUpdate.nl de ongekende vreugde én opluchting bij zijn ploeg. Een deel van die opluchting komt voort uit het resultaat van vorige week, toen uit tegen Vitesse in de slotfase een 1-2 voorsprong uit handen gegeven werd.

"Toen hebben we het weggegeven en dat gaat toch in je hoofd zitten. Zeker als je dan nu in de slotfase met tien man komt te staan", geeft Wijnaldum toe. "Of er angst in de ploeg sloop? Nee dat niet. Eerder een soort vastberadenheid, een gevoel dat het ons niet nog een keer zou overkomen. We hebben er echt met z'n allen voor geknokt."

Door de winst kan PSV met een goed gevoel toeleven naar de kraker in de Kuip tegen titelconcurrent Feyenoord, volgende week. Minpunt voor PSV is wel dat het dan Mark van Bommel en Atiba Hutchinson wegens schorsingen mist. "Dat is een smetje op deze avond, ja", geeft Wijnaldum toe. "We hebben vrij veel middenvelders in de selectie, dus op de plek van Van Bommel hebben we alternatieven, maar rechts achterin is het lastiger. Maar daar zullen we wel een oplossing voor vinden."

Dat zijn zorgen voor later, stelt Wijnaldum. Eerst is het tijd voor ontspanning. "Of ik morgen de wedstrijden van onze concurrenten Ajax en Feyenoord op tv ga kijken? Nee, ik ga genieten van mijn vrije dag. Ik hoor vanzelf wat ze gespeeld hebben."

Rijk zal PSV zich sowieso nog niet rekenen, ongeacht de resultaten van Feyenoord en Ajax tegen respectievelijk Zwolle en RKC. Zelfs ook het puntverlies van FC Twente tegen Willem II verleidde Wijnaldum niet tot het trekken van conclusies. "De titelstrijd ligt nog helemaal open, wat mij betreft. Ik schrijf niemand af. We hebben vorig seizoen aan Ajax gezien dat het niets zegt als een team een bepaalde achterstand heeft."