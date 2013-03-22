FIFA maakt zich zorgen over gebruik pijnstillers

De medische commissie van de FIFA maakt zich grote zorgen over het toenemende gebruik van pijnstillers. De wereldvoetbalbond wijt het overmatig gebruik van medicatie aan een te drukke voetbalkalender.

Volgens de medische commissie kan een gemiddelde voetballer ongeveer zestig wedstrijden per seizoen aan, maar veel spelers komen aan een veel hoger aantal. De pijn en kleine blessures die met overbelasting gepaard gaan, proberen sommige voetballers te maskeren met pijnstillers en ontstekingsremmers.

Volgens Michel D'Hooghe, de voorzitter van de medische commissie, begint het probleem zich ook al in het jeugdvoetbal voor te doen. De FIFA weet dat op het WK onder 17 jaar van twee jaar geleden in Mexico liefst één op de vier spelers pijnstillers slikte. Ook bij volwassenen is de trend stijgend.