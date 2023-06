Fer: "Vierde plaats is nog ver weg"

FC Twente was vanmiddag veel te sterk voor NEC. Leroy Fer toonde zich tevreden na de 5-2 overwinning, maar vond wel dat zijn ploeg onnodig twee doelpunten incasseerde. Toch wilde de middenvelder niet te veel klagen.

“Verdedigend stonden we goed, ze kwamen er niet doorheen”, vertelde Fer aan Eredivisie Live. “We hebben het goed gedaan vandaag. Ik denk dat we nog meer door hadden kunnen drukken en die twee tegendoelpunten hadden niet hoeven te vallen. Maar met we hebben met goed voetbal gewonnen dus dat is goed.”

FC Twente kan nog vierde worden in de Eredivise, maar is wel afhankelijk van andere ploegen. “Alles is nog mogelijk, maar de vierde plek is ver weg. We zien uiteindelijk wel waar we staan”, aldus Fer.