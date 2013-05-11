'Fuentes verkoopt lijst met dopingzondaars'

11 mei 2013, 14:43
Stijn | Redacteur

Volgens de Engelse krant The Guardian  wil de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes zijn lijst met namen van spelers en teams die door hem behandeld zijn aan de media verkopen. De hoogste bieder krijgt de informatie over een gespecificeerd onderwerp.

Zo zou Fuentes aanbieden te vertellen hoe hij een team voorbereidde op een duel in de Champions League. Behalve voetballers zouden ook winnaars van de Londense marathon, medaillewinnaars op de Olympische Spelen en veel wielrenners op de lijst staan.

Fuentes is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, maar gaat in beroep tegen de straf.

