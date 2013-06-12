'AS Monaco wil Abidal terug naar Ligue 1 halen'

12 juni 2013, 10:58
Roland | Redacteur

Het ambitieuze AS Monaco wil ook Eric Abidal aan de selectie toevoegen. Volgens diverse Franse media is de ervaren verdediger dicht bij een akkoord met de ploeg uit de Prinsdom. Abidal stond de afgelopen jaren onder contract bij FC Barcelona, maar kreeg deze zomer geen nieuw contract aangeboden bij de Catalaanse club.

Abidal zou, na Joao Moutinho, James Rodriguez, Ricardo Carvalho en Radamel Falcao, de eerste Franse aanwinst van AS Monaco deze zomer moeten worden. De verdediger (33) stond tussen 2000 en 2002 ook al onder contract in het Prinsdom. Via Lille en Olympique Lyon kwam Abidal vervolgens in 2007 bij Barcelona terecht.

AS Monaco promoveerde afgelopen seizoen naar de Franse Ligue 1. De club hoopt komend jaar direct een gooi te kunnen doen naar het landskampioenschap.

E. Abidal

Leeftijd: 46 jaar (11 sep. 1979)

