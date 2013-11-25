Roma weet voor derde keer op rij niet te winnen

AS Roma is er maandagavond in het eigen Stadio Olimpico niet in geslaagd om Cagliari van zich af te schudden. Na negentig minuten spelen stond de brilstand nog op het scorebord, waardoor de Romeinen lijstaanvoerder Juventus niet wisten te passeren. De Oude Dame staat één punt boven Roma, waar maandag de gehele wedstrijd binnen de lijnen stond.

Waar het met tien overwinningen uit de eerste tien wedstrijden zo voortvarend ging met de Giallorossi, wist Roma de laatste drie wedstrijden niet te winnen. Nadat er gelijkgespeeld werd tegen Torino (1-1) en Sassuolo (1-1) wist Roma maandag niet te winnen van Cagliari (0-0), waardoor Roma voor de derde maal op rij averij opliep tegen een niet al te hoog aangeschreven tegenstander.

Roma had het aan zichzelf te danken dat het niet tot scoren kwam tegen de Sardinezen. Het was duidelijk dat de scherpte ontbrak. Gervinho en Nicolás Burdisso waren het meest dichtbij namens de Romeinen, terwijl Maicon van zich deed spreken met een aantal venijnige schoten. Roma zou geen doelpunt maken, wat tot de nodige frustratie zou leiden. Trainer Rudi Garcia werd naar de tribune verwezen door de dienstdoende arbiter, die de bal voor rust op de stip had kunnen leggen.