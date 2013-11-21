Schalke zoekt niet naar vervanging voor Huntelaar

Schalke 04 gaat in de winterse transferperiode niet op zoek naar een vervanger of back-up voor Klaas-Jan Huntelaar. Dat heeft Horst Heldt, manager van de Duitse club, laten weten aan Kicker.

De spits staat sinds half augustus aan de kant met een knieblessure, waaraan hij in oktober geopereerd werd. Club en speler verwachten dat Huntelaar hersteld zal zijn in februari, al doken er geruchten op dat de international langer afwezig zou zijn. "Geen zorgen, ik lig op schema", liet de spits echter via Twitter weten. Het trainingskamp in Qatar, van begin januari, zal hij in elk geval aan zich voorbij laten gaan.

Tot opluchting van Heldt zal ook na de winter in Gelsenkirchen spelen. De 20-jarige middenvelder wordt al enige tijd in verband gebracht met diverse buitenlandse topclubs, maar hij heeft toegezegd op zijn vroegst in de zomer naar een transfer te kijken.