Kamp-Koeman: "Assistent-bondscoach? Kom op zeg"

Guido Albers, de zaakwaarnemer van Ronald Koeman, bevestigt dat de KNVB hem benaderd heeft met de vraag of de huidige trainer van Feyenoord na het WK assistent-bondscoach van Oranje wilde worden. Koeman zou dan, net zoals tijdens het WK van 1998 in Frankrijk, gaan werken onder Guus Hiddink. Hij laat weten dat Koeman dat aanbod inderdaad afgeslagen heeft, zoals NRC Handelsblad donderdag al meldde.

"Assistent-bondscoach? Kom op zeg", reageert Albers in AD Sportwereld. De belangenbehartiger stelt dat een rol als assistent van Hiddink voor de Feyenoord-trainer 'toch ook wel een beetje onder zijn niveau' is.

Albers zegt dat hij met de voetbalbond contact heeft gehad over het mogelijke assistent-bondscoachschap van Koeman. "Daar heb ik ze zelf over gebeld. En twee weken geleden belde ik ook al zelf om te vragen of Hiddink eerste kandidaat was. Dat kreeg ik toen al bevestigd. Heel jammer allemaal", zegt Albers, die de situatie zeer betreurt. "Ik heb de KNVB drie jaar gestalkt omdat Ronald zo graag die baan wilde. Maar het kwam er niet van dus. Dáár is Ronald niet kwaad om, overigens. Hij accepteert dat er een andere kandidaat is. Klaar uit."

Zelf liet Koeman vorig weekend weten dat hij pas na de laatste wedstrijd van 2013 in wilde gaan op de situatie met de KNVB. Feyenoord sluit zijn voetbaljaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.