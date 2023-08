Booy: "Fantastisch tegen Ajax aan te schurken"

Go Ahead Eagles ontvangt zondag landskampioen Ajax, een wedstrijd tussen een promovendus en de landskampioen. Eagles-trainer Foeke Booy kijkt uit naar het duel en acht zijn team zeker niet kansloos.

"Voor ons is het fantastisch om zondag tegen Ajax aan te mogen schurken", zegt de trainer op de clubsite. "Maar als wij allemaal top en bij de les zijn, kunnen we heel sterk zijn. Wij hebben thuis tegen Feyenoord ook een heel moeilijke wedstrijd gespeeld en toch een mooi resultaat (2-2) kunnen halen. Door erin te blijven geloven, door er voor te blijven gaan. En natuurlijk zie ik niet graag het beeld van de tweede helft in Amsterdam terug op mijn netvlies, dat was een gruwel", doelt Booy op de 6-0 nederlaag in de ArenA. "Maar bij rust was het nog 0-0. Ik zeg het steeds weer: je moet geloven in je kansen."

De oefenmeester heeft lovende woorden over voor Ajax. "Een mooi affiche. Grote club, die het weer geweldig voor elkaar heeft. Ik heb daar respect voor, hoe de technische staf en coach dat steeds weer lukt. Wij zijn wellicht in de ogen van Ajax een kleine tegenstander, na zo'n week met PSV en Feyenoord en als je ook ziet tegen zie ze internationaal hebben gespeeld", denkt Booy, die zondag in de Adelaarshorst moet doen zonder de geschorste Erik Falkenburg. Hij wordt vervangen door Jeffrey Rijsdijk.