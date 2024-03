Overbodige Johansson vertrekt bij FC Groningen

Emil Johansson verruilt per direct FC Groningen voor de Noorse club Sandnes Ulf. De Zweedse linksback kwam in tweeënhalf in Nederland maar tot acht competitieduels en was dit seizoen overbodig in de selectie van Erwin van de Looi.

Johansson maakte in de zomer van 2011 de overstap van Molde FK en tekende een meerjarig contract in Groningen. Een basisplaats wist de 27-jarige verdediger nooit te bemachtigen. De eenmalig Zweeds international sprak in de zomer al met Groningen af dat er aan een transfer gewerkt zou worden.

"Ondanks belangstelling van verschillende kanten kwam een transfer afgelopen zomer niet tot stand", meldt Groningen op de clubsite. De linksback had in Groningen nog een overeenkomst tot 2015.