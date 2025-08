Decheiver weer aan de slag bij Go Ahead Eagles

Harry Decheiver keert volgend seizoen terug bij Go Ahead Eagles. De oud-aanvaller gaat de A-jeugd van de club uit Deventer trainen. Hij debuteerde in 1986 in het shirt van Go Ahead in het betaalde voetbal.

Decheiver speelde later voor SC Heerenveen, RKC Waalwijk, FC Utrecht, Freiburg en Borussia Dortmund. Met die laatste club won hij in 1998 de wereldbeker voor clubteams. Decheiver kijkt uit naar zijn rentree bij Go Ahead. "Dit is een heel belangrijke leeftijdsgroep, die jongens gaan de laatste fase in, de laatste stap van jeugd naar eerste elftal. Ik vind het geweldig ze daarbij te kunnen gaan helpen", zegt Decheiver op de website van Go Ahead.

Eigenlijk zou de geboren Deventenaar als hoofdtrainer aan de slag gaan bij Zwart-Wit '63 in Harderwijk. Hij had echter een clausule in zijn contract laten opnemen op basis waarvan hij in dienst kan treden van een profclub.