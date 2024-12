Cocu: "Meer vertrouwen en mentale weerbaarheid"

Door vijf wedstrijden op rij te winnen, heeft PSV de subtop in de Eredivisie zowaar weer in zicht gekregen. Het verschil met nummer vier Feyenoord is inmiddels slechts een punt. Zaterdag hoopt trainer Phillip Cocu dat zijn elftal in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht weer een goed resultaat kan neerzetten.

In de vorige speelronde greep PSV op de valreep de volle winst. Bij Go Ahead Eagles werd in de tweede helft een 2-0 achterstand omgebogen in een 2-3 zege. "Voor rust werden we afgetroefd, maar erna hebben we karakter getoond", zegt Cocu op de website van PSV. "Dat toont aan dat het vertrouwen én de mentale weerbaarheid zijn gegroeid door de goede reeks van de laatste weken. We zijn stabieler geworden en naar elkaar toegegroeid."

PSV moet het tegen FC Utrecht doen zonder Jorrit Hendrix, die last heeft van een hamstringblessure. Ook voor Georginio Wijnaldum komt het duel nog te vroeg. Cocu: "Hij heeft weer voluit meegetraind, maar we moeten voorkomen dat hij opnieuw een terugslag krijgt. Daarom zijn we voorzichtig met Georginio."