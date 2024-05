Erwin Koeman: "Deze nederlaag is een mentale tik"

Trainer Erwin Koeman baalt dat RKC Waalwijk met lege handen stond na het laatste fluitsignaal tegen SC Cambuur. De Brabanders gingen vrijdagavond in de uitwedstrijd met 3-2 onderuit.

"Het gaat om de punten en dus is dit een mentale tik", zegt Koeman tegenover de camera van de NOS. "We verdienden een punt, maar op de beslissende momenten hebben we onze kansen niet afgemaakt. Bovendien kregen we twee van de drie tegengoals heel gemakkelijk binnen. Dat mag gewoon niet."

Door de nederlaag blijft RKC in de gevarenzone hangen. Koeman: "Dit was een wedstrijd waar je eigenlijk minimaal een punt had moeten pakken. Iedereen bij de club is zwaar teleurgesteld."