Vitesse en SC Heerenveen delen de punten

In Arnhem hebben Vitesse en sc Heerenveen zaterdagavond de punten eerlijk verdeeld: 2-2. Na een goede start van de thuisploeg kwam Heerenveen sterk terug, maar ook de Friezen wisten het achterin niet dicht te houden.

In de beginfase van de wedstrijd was het wat rommelig. Maar niet vervelend rommelig: door fouten in de passing ontstonden er verrassende kansen en werd het een wervelende pot voetbal. Vooral Heerenveen kon profiteren van hele vreemde keuzes van rechtsback Rochdi Achenteh. Hij leverde tot tweemaal toe de bal zomaar in, maar de Friezen wisten dit niet af te straffen omdat vleugelspeler Bilal Basacikoglu telkens de verkeerde optie koos.

In het laatste halfuur probeerden beide ploegen nog een vuist te maken, maar dat lukte niet. Na de gelijkmaker van invaller Bertrand Traoré, die de bal na een slimme steekpass van Atsu beheerst achter Christoffer Nordfeldt mikte, kreeg Finnbogason nog de beste kans. Na weer eens een geweldige steekpass van Hakim Ziyech wist hij oog in oog met Piet Velthuizen niet te scoren. Vitesse drong nog aan in de slotfase, maar wist opnieuw niet te winnen. Eindstand: 2-2.