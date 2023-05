Dordrecht: "Hard werken om mee te bewegen met succes"

FC Dordrecht maakte dit seizoen furore in de Jupiler League en zette vervolgens in de play-offs om promotie/degradatie de kroon op het verzette werk. Ten koste van VVV Venlo en Sparta promoveerden De Schapenkoppen naar de Eredivisie. Met een zeer lage begroting en een beperkt stadion moet de club de komende tijd inspelen op het sportieve succes.

De promotie naar de Eredivisie betekent niet alleen dat niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven zullen stijgen. "Er komt een verdubbeling van het budget. Er zijn al een aantal toezeggingen gedaan, de sponsorinkomsten gaan omhoog en we krijgen meer tv-gelden", zegt AD Heijsman tegen de NOS. De algemeen directeur beseft dat de promotie veel teweeg brengt en dat hier op ingespeeld moet worden. "We zijn het hier gewend om keihard te werken, dus dat gaan we doen", verzekert hij.

De thuishaven aan de Krommedijk heeft zijn beste tijd gehad, beseft Heijsman. "Dit stadion heeft een prachtige sfeer, maar we moeten met de tijd mee. Het uitvak moet groter en er zullen sanitaire voorzieningen bij moeten. We moeten de komende twee jaar zorgen dat het eredivisiewaardig is, daarna hopen we op een nieuw stadion", stelt de directeur van Dordrecht, die weet dat een dergelijk project tijd kost: "Je hebt negen maanden bouwtijd nodig en dan zou je er vanaf het seizoen 2016/2017 kunnen voetballen. Dan kunnen we 7.000 mensen kwijt en het nieuwe stadion moet kunnen meebewegen met het succes van de club."

Niet alleen wat betreft de faciliteiten moeten er de nodige veranderingen plaatsvinden. Ook met de selectie van Dordrecht moet creatief worden omgesprongen. "We moeten creatief zijn en goed scouten naar spelers die bij hun club een lelijk eendje zijn en bij ons een mooie zwaan kunnen worden. Het moeten spelers zijn die goed bij Dordrecht passen en hetzelfde spelletje spelen als dit jaar", aldus Heijsman, die nog niet weet wat de begeerde coach Harry van den Ham gaat doen. "We gaan eerst kijken of we zijn contract kunnen verlengen. We hebben afgesproken om na de laatste wedstrijd om de tafel te gaan. Dat gaan we deze week doen."