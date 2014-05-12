Oud-VVV'ers Honda en Yoshida in WK-selectie Japan

en zijn opgenomen in de definitieve WK-selectie van Japan. Beide spelers kwamen in het verleden in Nederland uit voor VVV Venlo. Momenteel komt Honda uit voor AC Milan en draagt Yoshida het shirt van Southampton.

Bondscoach Alberto Zaccheroni selecteerde in totaal twaalf spelers die in Europa hun brood verdienen. Honda is één van de dragende krachten, samen met Shinji Kagawa van Manchester United en Shinji Okazaki van FSV Mainz 05. Japan komt in de groepsfase van het WK uit tegen Ivoorkust, Griekenland en Colombia.

De WK-selectie van Japan:

Doel: Eiji Kawashima (Standard Luik), Shusaku Nishikawa (Urawa Reds), Shuichi Gonda (FC Tokio)

Verdediging: Masato Morishige (FC Tokio), Yasuyuki Konno (Gamba Osaka), Yuto Nagatomo (Inter), Maya Yoshida (Southampton), Masahiko Inoha (Jubilo Iwata), Atsuto Uchida (Schalke 04), Hiroki Sakai (Hannover 96), Gotoku Sakai (VfB Stuttgart)

Middenveld: Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Keisuke Honda (AC Milan), Shinji Kagawa (Manchester United), Makoto Hasebe (FC Nurnberg), Hiroshi Kiyotake (FC Nurnberg), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Manabu Saito (Yokohama F. Marinos)

Aanval: Shinji Okazaki (Mainz), Yoichiro Kakitani (Cerezo Osaka), Yuya Osako (TSV München 1860), Yoshito Okubo (Kawasaki Frontale)