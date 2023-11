Van den Ham: "Een marge, maar het is nog niet gedaan"

FC Dordrecht staat met één been in de finaleronde van de play-offs om promotie/degradatie. De equipe van coach Harry van den Ham zegevierde met 1-3 in de Koel van VVV Venlo, dankzij doelpunten van Paul Gladon en invallers Javier Vet en Jessy Mayele. Van den Ham was zeer tevreden over het spel van Dordrecht.

"Normaal gesproken is het gespeeld, maar in het voetbal weet je het maar nooit. Ik weet dat het een cliché is, maar ik moet als trainer zeggen dat het nog niet gedaan is", geeft Van den Ham toe voor de camera van RTV Rijnmond. "We genieten wel van de 3-1 overwinning, maar de focus moet nu echt weer naar zondag. Die wedstrijd moet je eerst spelen. Je hebt een marge nu, maar het is nog niet gedaan", herhaalt de winnende trainer.

"Ik kan alleen maar tevreden zijn over de passie en beleving van deze groep", vervolgt Van den Ham. "De werkethiek is fantastisch", glimlacht hij. Weet Dordrecht de aanval van VVV komende zondag af te slaan, dan speelt de nummer twee van de Jupiler League tegen de winnaar van de confrontatie tussen Sparta Rotterdam en NEC.