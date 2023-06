Costa Rica ziet ook verdediger Mora afhaken voor WK

De nationale ploeg van Costa Rica moet het bij het WK in Brazilië zonder Heiner Mora stellen. De 29-jarige verdediger kan de komende weken niet in actie komen door een scheurtje in de rechterachillespees. Hij wordt vervangen door Dave Myrie.

Anderhalve week geleden moest Costa Rica ook al een streep zetten door de naam van de ervaren international Alvaro Saborío. Hij raakte tijdens een besloten training geblesseerd. Deelnemende landen mogen tot 24 uur voor hun eerste duel geblesseerde internationals nog vervangen.

Costa Rica begint het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Uruguay. Daarna wachten in de groepsfase confrontaties met Italië en Engeland.