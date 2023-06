Gomis van Olympique Lyon naar Swansea City

Bafetimbi Gomis speelt in het nieuwe seizoen voor Swansea City. De spits is afkomstig van Olympique Lyon, waar hij transfervrij kon vertrekken. Hij zette bij de club uit Wales zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2018.

De 28-jarige Gomis begon zijn loopbaan in het shirt van Saint-Etienne. Hij had in begin moeite om zijn rol te vinden en werd in 2005 een half jaar uitgeleend aan Troyes. Daarna ontwikkelde de Fransman zich alsnog tot een belangrijke kracht bij Saint-Etienne. In de zomer van 2009 stapte hij over naar Lyon.

Bij Swansea wordt Gomis onder meer ploeggenoot van Michel Vorm. Dwight Tiendalli en Jonathan de Guzman. In de voorhoede kan hij een spitsenkoppel vormen met de Ivoriaan Wilfried Bony.