Lugano: "Wond op schouder Chiellini is oud litteken"

Diego Lugano, de aanvoerder van Uruguay, heeft hard uitgehaald naar . De verdediger van Italië werd dinsdag in zijn schouder gebeten door Luis Suarez. Volgens Lugano was er echter niets aan de hand.

"De televisiebeelden bewijzen helemaal niets. De wond op de schouder van Chiellini is een oud litteken. Dat kan elke idioot zien", stelt Lugano. "Chiellini is een slecht mens en een huilebalk. Dit gedrag had ik niet verwacht. Ik ben erg teleurgesteld in hem."

"Chiellini is een grote speler met een enorme status, maar hij gaat als sportman huilend en klagend over een tegenstander van het veld af. Hij kan beter de nederlaag aanvaarden en zijn eigen fouten toegeven", aldus Lugano, die zelf door een blessure niet in actie kwam tegen de Italianen.