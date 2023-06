Nijland: "Ben niet optimistisch over komst Antonia"

Jarchinio Antonia leek hard op weg naar FC Groningen, maar er is een kink in de kabel gekomen. Go Ahead Eagles wil aanvaller Michael de Leeuw in de deal betrekken, maar dat ziet Groningen niet zitten. Zodoende lijkt de deal voorlopig af te ketsen.

"Antonia staat op het lijstje, hij zou onze vleugels kunnen versterken", legt Groningen-directeur Hans Nijland uit aan Voetbal International. "Maar heel optimistisch over zijn komst ben ik nog niet. Ze willen Michael de Leeuw in de deal betrekken, maar wij zijn heel gelukkig met Michael."

Antonia maakte afgelopen voetbaljaargang een prima seizoen door bij de ploeg uit Deventer en wist met zijn team directe handhaving te bewerkstelligen. De aanvaller scoorde negen keer in de competitie.