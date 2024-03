Bosz ondanks moeizame voorbereiding tevreden over Vitesse

Trainer Peter Bosz is tevreden over de voorbereiding van Vitesse. De oefenmeester vindt - ondanks dat de Arnhemmers nog geen wedstrijd wisten te winnen - dat zijn team er beter voorstaat dan vorig seizoen. "We hebben bewust gekozen voor een oefencampagne met enkele profwedstrijden", verklaart Bosz tegenover Voetbal International.

"Dat heeft met de belasting van spelers te maken. We zijn verder in de voorbereiding dan vorig jaar. Destijds was ik nieuw bij de club en moest ik wennen aan staf en spelers. Dit jaar is de kern gebleven en dus zijn we al verder", aldus Bosz, die moet werken met een jeugdige selectie. "We voetbalden vorige week tegen VfL Osnabrück na rust met vier jeugdspelers. Die jongens deden het prima, maar liever stel je spelers op die er in de competitie ook staan."

Bosz verwacht de komende weken de nodige mutaties bij Vitesse. Komende week voegt Chelsea-huurling Wallace zich vermoedelijk bij de groep, terwijl over proefspeler Marvellous Nakamba nog een beslissing moet vallen. De hoogste prioriteit heeft - na het vertrek van Mike Havenaar - het vinden van een spits.