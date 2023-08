Roda-verdediger stapt over naar Belgische vierde klasse

De carrière van Davy de Beule neemt een opvallende wending. De centrale verdediger, vorig seizoen nog met Roda JC Kerkrade actief in de Eredivisie, gaat aan de slag in de Belgische vierde klasse. Hij heeft zich verbonden aan het bescheiden Beerschot-Wilrijk, zegt hij in Het Gazet van Antwerpen.

"Ik heb nog even gewacht op een ploeg uit eerste klasse, maar zij zagen blijkbaar niets in een 32-jarige speler die afgelopen seizoen vooral geblesseerd was. Bij Beerschot-Wilrijk klopt het hele plaatje", zegt De Beule over zijn merkwaardige transfer. "Ik wil veel liever deel uitmaken van dit project dan in tweede of derde klasse te moeten spelen. Deze ploeg hoort thuis in eerste klasse en alles is aanwezig om daar ook te raken. Al besef ik dat een titel niet op bestelling komt.. Ik wil met mijn ervaring de jonge spelers helpen en begeleiden."

De Beule speelde drie jaar voor Roda, daarvoor stond hij onder contract bij AA Gent en Kortrijk.