Rossi opnieuw maanden 'out' na knieoperatie

Giuseppe Rossi staat weer maanden aan de kant met een blessure aan zijn rechterknie. De Italiaanse spits van Fiorentina is vrijdag in de Verenigde Staten geopereerd aan het gewricht en wacht nu een revalidatie van vier tot vijf maanden, zo meldt zijn werkgever via de officiële kanalen.

Rossi wordt al zijn hele carrière geplaagd door blessures aan zijn rechterknie. De aanvaller scheurde al twee keer zijn voorste kruisband af. Aan het begin van dit kalenderjaar, op het moment dat hij de topscorerslijst van de Serie A aanvoerde, begonnen de problemen met de knie van Rossi weer, nadat hij in een duel met Livorno een forse overtreding van een tegenstander te verduren kreeg.

Deze keer leek een rustperiode voldoende om de schade te laten herstellen. Rossi maakte aan het einde van het afgelopen seizoen zijn rentree in wedstrijdverband. Desondanks durfde toenmalig Italië-bondscoach Cesare Prandelli het niet aan om de spits mee te nemen naar het WK in Brazilië. Die vrees bleek gegrond, want Rossi kreeg deze zomer opnieuw last van de knie en een medische ingreep bleek dit maal onvermijdelijk. De Italiaan moet zich derhalve richten op de tweede seizoenshelft.