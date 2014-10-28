Nasri na maand weer inzetbaar bij Manchester City

Samir Nasri is klaar voor zijn rentree bij Premier League-kampioen Manchester City. De aanvallende middenvelder kan woensdag zijn opwachting maken in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Hij stond een maand aan de kant door een liesblessure.

De 27-jarige Nasri had eind september een operatie nodig om van zijn kwetsuur af te komen. Zijn herstel is nu achter de rug, wat manager Manuel Pellegrini deed besluiten om de Fransman op te nemen in de selectie van City voor het duel in de achtste finales van de League Cup.

Frank Lampard moet de wedstrijd tegen Newcastle wegens een dijbeenkwetsuur aan zich voorbij laten gaan. Volgens Pellegrini kan de routinier wellicht volgende week woensdag weer in actie komen. Dan staat het duel met CSKA Moskou in de Champions League op het programma.