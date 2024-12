Nuytinck verliest ruim: "Goede les, maar het blijft zonde"

Anderlecht was woensdagavond allesbehalve opgewassen tegen Borussia Dortmund, dat in de groepsfase van de Champions League met 0-3 won in het Constant Vanden Stockstadion. , basisklant bij de Brusselse formatie, speelde door zijn voetblessure met een injectie. "Na twee weken zonder training had ik wat last, maar ik kon wel voetballen."

Nuytinck constateerde dat Anderlecht weinig in de melk te brokkelen had tegen de Duitse ploeg: "Het was lastig, want Dortmund is sowieso top in Europa. Zij hebben enorm veel kwaliteit. In het begin was het zoeken voor ons en vielen er grote ruimtes. We slikten een snelle goal", sprak de Nederlandse verdediger tegen Sporza. "Daarna kregen we zelf ook wel kansen, maar als je iets wil betekenen, moet je die benutten. Zij maakten hun kansen wel af. Dat is het verschil: zij spelen op topniveau."

Anderlecht zal niet bij de pakken neer gaan zitten, benadrukt Nuytinck. "Dit is nog maar onze eerste nederlaag van het seizoen. We moeten dus niet te negatief doen. We geloven nog in onszelf. Het is een goede les, maar het blijft zonde."