Hellemons tekent nieuw contract en test oude bekende

Eric Hellemons heeft een nieuw contract getekend bij NAC Breda. De voormalige middenvelder van RBC Roosendaal was eerder parttime jeugdcoach bij de Brabantse eredivisieclub, maar blijft nu tot medio 2016 als fulltimer bij het eerste elftal betrokken.

Welke rol Hellemons bij de A-selectie zal vertolken, moet nog duidelijk worden. Momenteel is hij op interim-basis, met Rob Penders als rechterhand, hoofdcoach van NAC na het ontslag van Nebojsa Gudelj in oktober. Indien er een nieuwe eindverantwoordelijke gevonden wordt, dan zal Hellemons als diens assistent gaan fungeren. Robert Maaskant is de favoriet voor de vacature. "Wat de toekomst ook ons brengt, wij zijn erop gebrand het seizoen van NAC tot een goed einde te brengen", zegt Hellemons op NAC.nl.

Volgens Omroep Brabant is op proef bij NAC. De 26-jarige aanvaller staat onder contract bij het Schotse Ross County, maar mag daar vertrekken. De Leeuw traint mee bij Jong NAC, maar is in beeld voor het eerste elftal. De Leeuw en Hellemons kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij RBC.