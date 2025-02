Heracles blijft knokken: "Sfeer is nog steeds goed"

Na twaalf wedstrijden heeft Heracles Almelo pas zes punten en is de achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats al aanzienlijk, maar de club houdt de moed erin. De wedstrijd tegen PSV vormde, ondanks de 1-2 nederlaag, volgens middenvelder het bewijs dat zijn ploeg op de goede weg is.

Op de website van Heracles praat Bruns over de huidige situatie bij zijn club. "De sfeer in de ploeg is nog steeds goed. Maar we moeten echt vechten voor elk punt. Dat hebben de mensen gisteren ook kunnen zien. Onderling zijn er gelukkig geen problemen. Dit wordt vaak wel gedacht als een ploeg in de situatie zit waarin wij nu zitten. Die problemen zijn er bij ons niet, dus ik zie het ondanks de resultaten postief in. We hebben laten zien dat we met veel strijd het iedere ploeg lastig kunnen maken dus de punten komen zeker wel", denkt hij.

Door de interlandperiode ligt de competitie komend weekend even stil. Daarna moet zijn ploeg punten gaan pakken, weet Bruns. "De komende weken zijn weer heel belangrijk, want we gaan al richting de winterstop. De eerste wedstrijd is thuis tegen ADO Den Haag. Ik denk dat dit een wedstrijd is waarin we weer punten kunnen gaan pakken en we de nare smaak van de nederlaag tegen PSV kunnen wegspoelen."