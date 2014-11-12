Willems houdt zich op de vlakte: "Heb mijn best gedaan"

Voor het eerst sinds september 2013 stond tegen Mexico in de basis bij Oranje. De linkervleugelverdediger van PSV, bij zijn club bezig met een uitstekende reeks, kreeg van coach Guus Hiddink de kans om zichzelf te laten zien.

De vraag of hij het gevoel heeft of hij die kans gegrepen heeft, kon of wilde Willems na afloop van het duel niet beantwoorden. "Ik heb mijn best gedaan, dat is het belangrijkste voor mezelf", sprak hij tegen FCUpdate.nl. "Verder gaat het niet om mij, maar om het team. Het gaat nu even niet om individuen. Vanaf nu telt maar één ding, dat is de wedstrijd van zondag."

Of hij zondag tegen Letland opnieuw in de basis staat, is onduidelijk. De jonge PSV'er speelde tegen Mexico zeker geen vlekkeloze wedstrijd en ging in de fout bij de vroege 0-1, gemaakt door Carlos Vela. Ook bij de tweede Mexicaanse treffer speelde hij een ongelukkige rol, hij gleed uit in duel met invaller Jesus Corona. "Of ik de bondscoach overtuigd heb? Dat moet blijken", houdt Willems zich op de vlakte.

De linksback benadrukte dat het spel van Oranje in grote delen van de wedstrijd niet verkeerd was. "We hebben genoeg kansen gekregen om deze wedstrijd te winnen, maar die gingen er jammer genoeg niet in. Aan de andere kant krijgen zij vier kansjes en daaruit scoorden ze drie keer. Of door deze nederlaag de druk op de volgende wedstrijd, tegen Letland, nog groter geworden is? Natuurlijk had het meer vertrouwen gegeven als we gewonnen hadden, ja. Maar druk is er altijd, voor iedere wedstrijd. Als we zondag evenveel creëren als in deze wedstrijd, moet het goed komen."