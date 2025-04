Adriano bevestigt verrassende transfer naar Le Havre

De loopbaan van neemt een verrassende wending. Weliswaar ontbreken de handtekeningen nog, maar de 32-jarige Braziliaanse aanvaller gaat na de winterstop aan de slag bij Le Havre in de Franse Ligue 2. Dat heeft Adriano donderdag zelf bekendgemaakt via Twitter.

"Een vrolijk kerstfeest aan al mijn nieuwe supporters bij Le Havre", schrijft Adriano op de microblog. "Ik ben heel gelukkig om met jullie een nieuwe sportieve uitdaging aan te gaan."

Adriano werd bij het grote publiek bekend als speler van Internazionale. De voormalig international begon sterk bij de club uit Milaan, maar zijn loopbaan verliep uiteindelijk anders dan velen hadden voorspeld. Adriano kon zijn hoge niveau niet vasthouden en keerde in 2009 terug naar Brazilië, bij Flamengo. AS Roma bood hem een jaar later een nieuwe kans in Italië, maar dat werd geen succes. Daarna kwam Adriano in eigen land uit voor Corinthians en Atlético Paranaense. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van april van dit jaar.

Le Havre staat na achttien van de 38 duels op de elfde plaats in de Ligue 2.