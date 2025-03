Villarreal geeft Moyes en Sociedad pak slaag

David Moyes heeft zondag zijn eerste nederlaag geleden als trainer van Real Sociedad. De Schot moest lijdzaam toezien hoe Villarreal veel te sterk was voor zijn ploeg. In El Madrigal werd het 4-0.

Alle doelpunten vielen pas na rust. Villarreal had nog wel een eigen doelpunt van doelman Eñaut Zubikarai nodig om de ban te breken. Dat gebeurde na iets meer dan een uur spelen. Tien minuten later tilde de Rus Denis Cheryshev de stand naar 2-0. Moisés bepaalde vervolgens de eindstand met twee treffers op 4-0. Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) viel een kwartier voor tijd in bij Sociedad.

Moyes debuteerde medio november met een gelijkspel (0-0) tegen Deportivo la Coruña. Daarna werd Elche met 3-0 verslagen.