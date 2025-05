ADO Den Haag wellicht in zee met broer Pogba

Als de broer van Juventus-smaakmaker Paul Pogba bijna net zo goed kan voetballen als zijn broertje, dan heeft ADO Den Haag een uitstekende speler op proef. Mathias Pogba werkt namelijk een stage af in de Residentiestad. Dat meldt Voetbal International.

De oudere telg van de familie Pogba speelde in de eerste helft van het seizoen bij Pescara, een club uit de Serie B. Voor zijn periode in Italië stond hij onder contract bij het Engelse Crewe Alexandra (derde liga) en Wrexham United (vijfde liga). Hij is 24 jaar oud, drie jaar ouder dan zijn broertje Paul.

Pogba komt maandagavond in actie bij het beloftenelftal van ADO, dat het opneemt tegen de generatiegenoten van Go Ahead Eagles.